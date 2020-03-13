Всупереч цифрології та забобонам, старт призначений на п'ятницю 13-го.

Компанія Tesla відома своїми постійними затримками виробничих процесів та планів постачання машин клієнтам, однак цього разу все навпаки.

Також цікаво: Що відомо про європейську версію Tesla Model Y

На презентації компактного родстера Model Y мнулої весни виробник оголосив, що перші машини покупці зможуть отримати восени 2020 року. Згодом Tesla почала називати все більш ранні терміни, аж поки не дійшло до дати 15 березня – символічно, рівно через рік, після презентації. Однак тепер стало відомо, що перші замовники отримають свої кросовери вже сьогодні, 13-го числа.

Портал Electrek повідомляє, що мова йде приблизно про 1700 батарейних кросоверів, котрі клієнти отримають до початку наступного тижня. Перші клієнтські машини будуть в найдорожчій комплектації Tesla Model Y Performance, котра в США оцінена у 60 990 доларів. Така версія має запас ходу в 507 кілометрів і набирає першу сотню на спідометрі за 3,5 секунди. Слідом за першою, клієнти почнуть отримувати машини в комплектації Long Range (на 8 тисяч доларів дешевше), котра має такий же запас ходу, але скромніші динамічні характеристики.

Також цікаво: Електричний Mini Cooper SE нарешті розкрив свої характеристики та ціни