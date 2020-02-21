Вони виявились не гіршими, за заявлені виробником.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті EPA, компактний кросовер Tesla Model Y здатен долати на одному заряді акумулятора до 507 кілометрів або 315 миль.

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Спочатку Ілон Маск обіцяв новому кросоверу запас ходу в 280 миль на одному заряді – 450 кілометрів. Однак до моменту його дебюту, “завдяки тривалому інженерному прогресу” повнопривідна версія Model Y збільшила цей показник до 315 миль, котрі були підтверджені незалежною організацією.

Крім, власне, запасу ходу на одному заряді, отриманий результат дозволив підтвердити статус “найбільш енергоефективного кросовера у своєму класі” для Tesla Model Y. Показник MPGe (миль пробігу на електричний еквівалент галона пального) Model Y дорівнює 121, тоді як у найближчого суперника – Kona Electric він становить 120. Audi E-Tron (74 MPGe) та Jaguar I-Pace (76 MPGe) програють Tesla ще більше.

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