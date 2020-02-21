Они оказались не хуже, чем заявленные производителем.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте EPA, компактный кроссовер Tesla Model Y способен преодолевать на одном заряде аккумулятора до 507 километров или 315 миль.

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Сначала Илон Маск обещал новому кроссоверу запас хода в 280 миль на одном заряде – 450 километров. Однако к моменту его дебюта, “благодаря длительному инженерному прогрессу” полноприводная версия Model Y увеличила этот показатель до 315 миль, которые были подтверждены независимой организацией.

Кроме, собственно, запаса хода на одном заряде, полученный результат позволил подтвердить статус “наиболее энергоэффективного кроссовера в своем классе” для Tesla Model Y. Показатель MPGe (миль пробега на электрический эквивалент галлона горючего) Model Y равен 121, тогда как у ближайшего соперника – Kona Electric он составляет 120. Audi E-Tron (74 MPGe) и Jaguar I-Pace (76 MPGe) проигрывают Tesla еще больше.

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