Премьера спортивной модификации Octavia RS состоится третьего марта на Женевском автосалоне, а в продажу новинка поступит сначала в более дорогом исполнении iV с гибридной силовой установкой.

Неофициальный Twitter-канал SkodaNews разместил фото страницы из документа, предназначенного исключительно для глаз официальных дилеров чешской марки. Он содержит информацию о графике выхода различных версий Octavia.

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Четвертая генерация Octavia была представлена осенью прошлого года, спортивную версию RS придержали для премьеры на Женевском автосалоне. Производитель сообщил лишь про Octavia RS iV – лифтбек и универсал с модными плагин-гибридными агрегатами на базе бензинового 1.4 TSI (242 л.с.). Именно такие машины начнут получать дилеры в июне этого года.

А вслед за ними, если верить фотографии клочка бумаги, прибудут еще две версии RS с 2-литровым бензиновым TSI мощностью в те же 242 силы и 2-литровым турбодизелем TDI на 200 лошадей. Их продажи стартуют в конце августа.

В списке силовых агрегатов для Octavia 2020 также можно заметить Octavia 4×4 (так обозначен высокий универсал Scout), которому предназначен 197-сильный бензиновый турбомотор объемом 2 литра. Он также присоединится к линейке Octavia в конце августа.

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