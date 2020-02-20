Прем'єра спортивної модифікації Octavia RS відбудеться третього березня на Женевському автосалоні, а у продаж новинка надійде спочатку в дорожчому виконанні iV з гібридною силовою установкою.

Неофіційний Twitter-канал SkodaNews розмістив фото сторінки з документу, призначеного виключно для очей офіційних дилерів чеської марки. Він містить інформацію про графік виходу різних версій Octavia.

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Четверта генерація Octavia була представлена восени минулого року, спортивну версію RS притримали для прем’єри на Женевському автосалоні. Виробник повідомив лише про Octavia RS iV – ліфтбек та універсал з модними плагін-гібридними агрегатами на базі бензинового 1.4 TSI (242 к.с.). Саме такі машини почнуть отримувати дилери в червні цього року.

А слідом за ними, якщо вірити фотографії клаптика паперу, прибудуть ще дві версії RS: з 2-літровим бензиновим TSI потужністю в ті ж 242 сили та 2-літровим турбодизелем TDI на 200 коней. Їх продажі стартують в кінці серпня.



У списку силових агрегатів для Octavia 2020 також можна помітити Octavia 4×4 (так позначений високий універсал Scout), котрому призначений 197-сильний бензиновий турбомотор об’ємом 2 літри. Він також приєднається до лінійки Octavia в кінці серпня.

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