Не виключено, що пізніше вийде більш продуктивна версія моделі.

Найголовніше: пробіг на одному заряді – до 270 кілометрів.

Також цікаво: BMW відправляє гібридний суперкар i8 на пенсію

Спочатку британська марка електрифікувала звичайний Mini Cooper – ще у 2009 році. Однак Mini E був випущений обмеженою серією і використовувався як технологічна та ринкова платформа для випробувань. Самостійний електро-хетч був представлений три роки тому, а його серійна версія офіційно дебютувала минулого року. Минулого літа дилери марки почали приймати попередні замовлення на Mini Cooper SE, не називаючи його точні характеристики. Минуло ще трохи часу, за який журналіст Авто 24 навіть встиг протестувати електрокар. Детальні характеристики при цьому теж не розкривались. Вони стали доступні тільки зараз.

Практично одночасно з інформацією від виробника, свої результати замірів ефективності оприлюднило американське природоохоронне відомство (EPA). Згідно з цими данними, британський електрокар з німецькими генами здатен долати на одному заряді до 177 кілометрів. На кожен пройдений кілометр електричний Mini витрачає в середньому 194 ват-годин – трохи більше, ніж оснащений аналогічним 184-сильним електромотором BMW i3s. Однак якщо в BMW встановлена батарея ємністю в 42,2 кіловат-годин, то електромобіль британської марки комплектується акумулятором на 32,6 кіловат-години, з яких реально можна використовувати тільки 28,9.

Офіційні данні Mini наводяться у цифрах застарілої системи NEDC, хоча тестування проводились за актуальною методикою WLTP. У результаті паспортні данні Mini Cooper SE показують 235-270 кілометрів, залежно від розміру коліс та інших особливостей комплектації.

Фото: Mini Cooper SE 2020 / BMW

Система живлення Mini Cooper SE підтримує зарядку від загальної електромережі, фірмової настінної зарядки на 11 кіловат та швидкісного 50-кіловатного блоку. В останньому випадку відновити енергію з 0 до 100% можна за 1,4 години (84 хвилини), а на 80% батарея заповнюється за 35 хвилин.

Базова версія Mini Cooper SE у Німеччині оцінюється у 32 500 євро. Перші машини замовники почнуть отримувати вже до кінця цього місяця.

Також цікаво: Весна приходить разом з крос-кабріолетом Volkswagen T-Roc