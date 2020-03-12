Не исключено, что позже выйдет более производительная версия модели.

Самое главное: пробег на одном заряде – до 270 километров.

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Сначала британская марка электрифицировала обычный Mini Cooper – еще в 2009 году. Однако Mini E был выпущен ограниченной серией и использовался как технологическая и рыночная платформа для испытаний. Самостоятельный электро-хэтч был представлен три года назад, а его серийная версия официально дебютировала в прошлом году. Прошлым летом дилеры марки начали принимать предварительные заказы на Mini Cooper SE, не называя его точные характеристики. Прошло еще немного времени, за которое журналист Авто 24 даже успел протестировать электрокар. Детальные характеристики при этом тоже не раскрывались. Они стали доступны только сейчас.

Практически одновременно с информацией от производителя, свои результаты замеров эффективности обнародовало американское природоохранное ведомство (EPA). Согласно этим данным, британский электрокар с немецкими генами способен преодолевать на одном заряде до 177 километров. На каждый пройденный километр электрический Mini тратит в среднем 194 ватт-часов – немного больше, чем оснащенный аналогичным 184-сильным электромотором BMW i3s. Однако, если в BMW установлена батарея емкостью в 42,2 киловатт-часов, то электромобиль британской марки комплектуется аккумулятором на 32,6 киловатт-часа, из которых реально можно использовать только 28,9.

Официальные данные Mini приводятся в цифрах устаревшей системы NEDC, хотя тестирования проводились по актуальной методике WLTP. В результате паспортные данные Mini Cooper SE показывают 235-270 километров, в зависимости от размера колес и других особенностей комплектации.

Фото: Mini Cooper SE 2020 / BMW

Система питания Mini Cooper SE поддерживает зарядку от общей электросети, фирменной настенной зарядки на 11 киловатт и скоростного 50-киловаттного блока. В последнем случае восстановить энергию с 0 до 100% можно за 1,4 часа (84 минуты), а на 80% батарея заполняется за 35 минут.

Базовая версия Mini Cooper SE в Германии оценивается в 32 500 евро. Первые машины заказчики начнут получать уже до конца этого месяца.

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