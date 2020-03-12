В следующем месяце баварцы прекратят производство модели.

Теперь спорткару место в зале славы музея BMW. На прощание завод в Лейпциге выпустит 200 последних машин в спецверсии Ultimate Sophisto.

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Предвестником BMW i8 еще в 2009 году стал концепт Vision EfficientDynamics. Через пять лет прототип превратился в серийную модель. Со временем спорткар получил версии Spyder и Roadster с открытой крышей.

Фото: BMW i8 и i8 Roadster / BMW

В 2015 году силовая установка BMW i8 получила звание Engine of the Year (двигатель года), а также была отмечена наградами в 2016-м и 2019 годах.

Фото: BMW i8 в музее баварской марки / BMW

Агрегат i8 базируется на полуторалитровом бензиновом моторе, компанию которому составляют мотор-генератор на задней оси и отдельный электромотор на передней. Питание обеспечивает аккумулятор на 11,6 кВт*ч. Общая производительность комбинированной силовой установки в последней версии модели составляет 374 л.с. и 570 Нм.

Фото: BMW i8 Ultimate Sophisto / BMW

Непосредственного преемника в i8 не будет, однако, по неофициальным данным, в 2022 году может появиться идеологический наследник – i12, созданный по мотивам концепта BMW Vision M Next.

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