"Обменяйте свою Тесла! Если вы уже наигрались, настало время для бескомпромиссных авто", - говорит рекламный проспект.

Дилер Lexus из Техаса рассылает владельцам электрокаров Tesla рекламные листовки с призывом выгодно обменять свою машину на новый Lexus.

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Рекламную кампанию запустил автосалон Lexus of Lakeway. Листовки содержат скрытую насмешку над электрокарами Tesla, утверждая, что они являются лишь игрушками и еще и требуют владельца идти на определенные компромиссы. Каким образом дилерский центр Lexus получил контактные данные владельцев Tesla – непонятно.

Владельцам Tesla предлагается трейд-ин (обмен с доплатой) их электрокаров на соответствующие по классу модели из линейки Lexus. При этом владельцам электрокаров обещана дополнительная выгода в тысячу долларов при обмене.

Фото: реклама спецпредложения на трейд-ин Tesla от дилера Lexus / Electrek

Интересно, что ранее материнская компания Lexus – Toyota, уже неоднократно использовала антирекламу электрокаров для продвижения собственных автомобилей. Так, в рекламе гибридного хэтчбека Toyota Corolla его преимущества были продемонстрированы при помощи недостатков других типов авто, в том числе электрокаров.

Агрессивную рекламу японской марки может оправдывать тот факт, что Tesla отбирает покупателей у Toyota: в 2018 году Toyota Prius возглавила список машин, которые владельцы обменивают на Tesla Model 3 по программе трейд-ин. В топ-5 также оказались BMW 3 Серии, Honda Accord, Honda Civic и Nissan Leaf.

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