"Обміняйте свою Тесла! Якщо ви вже награлись, настав час для безкомпромісних авто", – говорить рекламний проспект.

Дилер Lexus з Техасу розсилає власникам електрокарів Tesla рекламні листівки із закликом вигідно обміняти свою машину на новий Lexus.

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Рекламну кампанію запустив автосалон Lexus of Lakeway. Листівки містять приховану насмішку над електрокарами Tesla, стверджуючи, що вони є лиш іграшками та ще й вимагають власника йти на певні компроміси. Яким чином дилерський центр Lexus отримав контактні дані власників Tesla – незрозуміло.

Власникам Tesla пропонується трейд-ін (обмін з доплатою) їхніх електрокарів на відповідні за класом моделі з лінійки Lexus. При цьому власникам електрокарів обіцяна додаткова вигода у тисячу доларів при обміні.

Фото: реклама спецпропозиції на трейд-ін Tesla від дилера Lexus / Electrek

Цікаво, що раніше материнська компанія Lexus – Toyota, вже неодноразово використовувала антирекламу електрокарів для просування власних автомобілів. Так, у рекламі гібридного хетчбека Toyota Corolla його переваги були продемонстровані за допомогою недоліків інших типів авто, в тому числі електрокарів.



Агресивну рекламу японської марки може виправдовувати той факт, що Tesla відбирає покупців у Toyota: в 2018 році Toyota Prius очолила список машин, які власники обмінюють на Tesla Model 3 за програмою трейд-ін. У топ-5 також опинились BMW 3-Серії, Honda Accord, Honda Civic та Nissan Leaf.

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