Концепт Volkswagen ID Crozz перевтілиться у серійну модель вже цього року.

Фактично, Volkswagen лише офіційно підтвердив усе, що було відомо про перший електричний кросовер лінійки ID вже досить давно: назву ID4.

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Концепти ID Crozz та ID Crozz II були представлені світу ще у 2017 році. До кінця нинішнього року вони перетворяться на серійну модель, яка продаватиметься у Європі, Китаї та США.

Концепти Volkswagen були повноприводними, з 75-кіловатним переднім і 150-кіловатним заднім електромоторами (306 к.с. разом). Така схема буде і в серійної моделі, однак першими на конвеєр потраплять версії з одним мотором і заднім приводом. Швидше за все, технічні складові кросовер без особливих змін запозичить у хетчбека ID3, з яким ID4 ділить модульну платформу MEB.

Фото: електричний кросовер Volkswagen ID4 / Volkswagen

Volkswagen також підтвердив, що серійний кросовер матиме запас ходу у 500 кілометрів на одному заряді, однак такий пробіг буде лише у топової версії моделі.

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