Концепт Volkswagen ID Crozz перевоплотится в серийную модель уже в этом году.

Фактически, Volkswagen лишь официально подтвердил все, что было известно о первом электрическом кроссовере линейки ID уже достаточно давно: название ID4.

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Концепты ID Crozz и ID Crozz II были представлены миру еще в 2017 году. До конца нынешнего года они превратятся в серийную модель, которая будет продаваться в Европе, Китае и США.

Концепты Volkswagen были полноприводными, с 75-киловаттным передним и 150-киловаттным задним электромоторами (306 л.с. вместе). Такая схема будет и у серийной модели, однако первыми на конвейер попадут версии с одним мотором и задним приводом. Скорее всего, технические составляющие кроссовер без особых изменений позаимствует у хэтчбека ID3, с которым ID4 делит модульную платформу МЭВ.

Фото: электрический кроссовер Volkswagen ID4 / Volkswagen

Volkswagen также подтвердил, что серийный кроссовер будет иметь запас хода в 500 километров на одном заряде, однако такой пробег будет только у топовой версии модели.

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