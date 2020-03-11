Розробники обіцяють йому цінник на рівні восьмирічного хетчбека.

Британський стартап MEV Automobiles з Манчестера анонсував свою першу модель електричного сітікара. Виробничі плани та технічні подробиці поки тримаються в таємниці, однак творці пророкують йому світле майбутнє.

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MEV BeeAnywhere – це двомісний міський автомобіль, спроектований так, щоб бути доступним, і рівним за ціною приблизно восьмирічному уживаного хетчбеку. Це єдина конкретна деталь, яку поки що розкрила фірма. Решта інформації має розпливчате формулювання. Так, повідомляється, що BeeAnywhere матиме “інноваційну конструкцію шасі” з мотор-колесами, композитні матеріали кузовних панелей та багажний простір “більший, ніж у седанів”. Також заявляється, що автомобіль коштуватиме дуже дешево – “на рівні вживаного восьмирічного хетчбека”.

Фото: MEV BeeAnywher / MEV Automobiles

Наразі електрокар проходить тести та фінальну доводку, компанії MeV у цьому допомагають Національний центр автоспортивних розробок Університету Болтона та Центр інженерії та інновацій графена Манчестерського університету.

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