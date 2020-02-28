Швейцарська компанія Micro-Mobility представила концепт крихітного електрокара в стилі Isetta ще два роки тому. Версія 2.0 максимально наближена до серійного автомобіля, але все ще оцінюється у фантастичну суму.

Фірма Micro-Mobility готова презентувати на Женевському автосалоні передсерійну версію мініатюрного електрокара Microlino, а також концептуальний електричний мопед Microletta.

Дивіться також: Polestar Precept: йеті зі Швеції їде до Швейцарії

Як стало відомо буквально в момент написання цієї статті, організатори Женевського автосалону відмінили міжнародну виставку, через коронавірус. Тому прем’єра милого бульбашкового сітікара від Micro-Mobility переноситься на невизначений час. Втім, про цей електрокар ми вже знаємо достатньо, а головним приводом для зустрічі з ним у Швейцарії була інформація про появу на ринку.

Розробники повідомляють, що доопрацювали кузов та інтер’єр Microlino, покращивши оглядовість для водія та комфорт у салоні. При цьому, жодного знімку зсередини немає. Також Microlino 2.0 обіцяний “потужніший та ефективніший електромотор”, знову ж таки, без конкретики, але в першій версії машини був електромотор з віддачею у 15 к.с. та 74 Нм крутного моменту. З ним Microlino повинен був розвивати максимальну швидкість у 90 км/год і прискорюватись від 0 до 50 км/год за 5 секунд. Живити електромотор призначалось літій-іонному акумулятору на 8 кіловат-годин або більшому, на 14,4. У першому випадку автономний пробіг електрокара на одному заряді становив 125 км, а з більшою батареєю – 200 км.

Фото: Micro-Mobility Microlino 2.0 та Microletta / Micro-Mobility

Незважаючи на всі зміни, Micro-Mobility заявила про ринкову вартість для свого електрокара на рівні 12 000 євро за базову версію. Не надто конкурентоспроможна ціна, зважаючи на те, що в Європі вже є доступніші електрокари класу суперміні, а незабаром з’явиться ще більше. Останній з новачкав – Citroen Ami, котрий продаватимуть за 6000 євро або здаватимуть у довгострокову оренду за 20 євро на місяць.

Ще одна новинка від Micro-Mobility – триколісний електричний скутер Microletta. Він носить статус концепта, але для нього також вже заявлена орієнтовна вартість: 4900 євро. За ці гроші покупець повинен отрмиати можливість пересуватись зі швидкістю до 80 км/год на відстань до 150 км.

Також цікаво: Чи потрібно реєструвати мопеди та скутери?