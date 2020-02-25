Електрокар репрезентує майбутню чотиридверну модель марки, її дизайн, техніку, філософію.

Polestar демонструє зовсім іншу стилістику, ніж актуальні моделі – дрібносерійне гібридне купе Polestar 1 та електричний фастбек Polestar 2 все ще схожі на Volvo з фірмовим “молотом Тора” у фарах, тоді як Precept – скоріше, міфічна снігова людина, йеті.

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Конецпт Polestar Precept представлять публіці на Женевському автосалоні. “Чистий, прогресивний та високопродуктивний” автомобіль шведи відносять до класу електричних гранд-турерів. Електрокар має низький та стрімкий профіль кузову і довгу колісну базу у 3,1 метра. На цілих 15 сантиметрів більше, ніж у Tesla Model S, хоча серійна модель Polestar навряд чи буде прямим конкурентом Tesla.

Precept отримав відеокамери замість звичайних бічних дзеркал. Прозорий дах, що суцільною лінією простягається від капоту й до кришки багажника. А сам багажник має більший отвір і високо встановлені петлі для кращого доступу.

Всередині Precept використовує композити на основі льону для своїх панелей та спинок сидінь – завдяки чому знижуються маса оздоблення (-50%) та частка пластику (до -80%), порівняно зі звичайними матеріалами. Оббивка сидінь трикотажна з перероблених ПЕТ-пляшок; паски безпеки та підголівники виготовляються з переробленого пробкового вінілу; а килимки – з рекультивованих риболовних сіток.

Інформаційно-розважальна система нового покоління, демонструє останні досягнення в області електроніки та тісні зв’язки Polestar і Google. Вона обладнана вертикальним сенсорним екраном з діагоналлю 15 дюймів і має також відповідає за відображення данних на 12,5-дюймовому моніторі панелі приладів.

Фото: Polestar Precept / Polestar

Генеральний директор Polestar Томас Інгенлат сказав: “Precept – це декларація, бачення того, за що виступає Polestar і що робить бренд актуальним. Автомобіль – це відповідь на чіткі виклики, з якими стикаються наше суспільство та галузь. Це не мрія про далеке майбутнє: Precept показує одну з наших наступних моделей”.

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