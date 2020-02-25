Электрокар представляет будущую четырехдверную модель марки, ее дизайн, технику, философию.

Polestar демонстрирует совсем другую стилистику, чем актуальные модели – мелкосерийное гибридное купе Polestar 1 и электрический фастбэк Polestar 2 все еще похожи на Volvo с фирменным "молотом Тора" в фарах, тогда как Precept – скорее, мифический снежный человек, йети.

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Концепт Polestar Precept представят публике на Женевском автосалоне. "Чистый, прогрессивный и высокопроизводительный" автомобиль шведы относят к классу электрических гранд-туреров. Электрокар имеет низкий и стремительный профиль кузова и длинную колесную базу в 3,1 метра. На целых 15 сантиметров больше, чем у Tesla Model S, хотя серийная модель Polestar вряд ли будет прямым конкурентом Tesla.

Precept получил видеокамеры вместо обычных боковых зеркал. Прозрачная крыша, что сплошной линией простирается от капота и к крышке багажника. А сам багажник имеет большее отверстие и высоко установленные петли для лучшего доступа.

Внутри Precept использует композиты на основе льна для своих панелей и спинок сидений – благодаря чему снижаются масса отделки (-50%) и доля пластика (до -80%) по сравнению с обычными материалами. Обивка сидений трикотажная из переработанных ПЭТ-бутылок; ремни безопасности и подголовники изготавливаются из переработанного пробкового винила; а коврики – из рекультивированных рыболовных сетей.

Информационно-развлекательная система нового поколения, демонстрирует последние достижения в области электроники и тесные связи Polestar и Google. Она оборудована вертикальным сенсорным экраном с диагональю 15 дюймов и имеет также отвечает за отображение данных на 12,5-дюймовом мониторе панели приборов.

Фото: Polestar Precept / Polestar

Генеральный директор Polestar Томас Ингенлат сказал: "Precept – это декларация, видение того, за что выступает Polestar и делает бренд актуальным. Автомобиль – это ответ на четкие вызовы, с которыми сталкиваются наше общество и отрасль. Это не мечта о далеком будущем: Precept показывает одну из наших следующих моделей".

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