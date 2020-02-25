Французский "мерседес" представлен с "благословенной" плагин-гибридной установкой.

DS 9 обещает стать элегантным французским автомобилем и одновременно наиболее технологичным. С гибридной системой E-TENSE он может ездить вообще без выбросов СО 2 .

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Третья модель марки DS следует за идеологией предшественников – DS 3 Crossback и DS 7 Crossback, однако предлагает еще больше стиля и утонченной автомобильной красоты. Почти пятиметровый седан имеет трехметровую колесную базу, чтобы обеспечить максимальное пространство и комфорт для пассажиров заднего ряда.

Система E-TENSE состоит из бензинового турбомотора PureTech и одного электромотора, совокупной производительностью в 225 лошадиных сил, а также аккумулятора емкостью 11,9 кВт/ч. Батарея обеспечивает DS 9 запас хода на чистой электроэнергии в 40-50 км и позволяет использовать на трассе только электромотор на скорости до 85 км/ч. Трансляция оборотов на колеса возложена на 8-скоростную автоматическую коробку передач. И это только первая версия DS 9, наименее мощная. Чуть позже французский производитель обещает вывести 250-сильную версию, а следом – топовый 360-сильный седан.

Фото: DS 9

Внешность глобальной версии DS 9 во многом повторяет одноименный бизнес-седан для китайского рынка, представленный почти полгода назад, а также перекликается с китайским Peugeot 508L. В Китае же новинку и будут собирать. А уже оттуда везти к дилерам по всему миру, включая даже США. Старт продаж DS 9 в КНР назначен на вторую половину 2020 года, а в Европе машины появятся чуть позже. Цены пока не объявлены.

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