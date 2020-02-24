Известно, что производительность электромобилей может снижаться, во время эксплуатации при низких температурах. Промо-видео от Xpeng Motors утверждает, что ездовой тест автомобиля проводился при -35 по Цельсию.

Одного из многочисленных потенциальных соперников Tesla Model S планируют вывести на рынок во втором квартале этого года, по крайней мере в Китае. Европейская экспансия новой марки должна начаться именно с этой модели.

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В ходе тестов, инженеры китайской компании Xpeng Motors изучали работу аккумуляторных батарей при низких температурах, провели тонкую настройку системы контроля тяги, шасси и сделали последние правки в общей управляемости P7. Судя по этому видео, управляемость автомобиля будет достаточно азартной.

Полевые испытания продолжались 120 дней на севере Китая (координаты в начале видео), а самая низкая температура во время четырехмесячной сессии составляла -35оС. Длина электрического седана бизнес-класса Xpeng P7 около пяти метров и оснащен он 430-сильной силовой установкой с аккумулятором на 81 киловатт-час. Заявленные запас хода до 550 километров (NEDC) на одной зарядке и ускорение с места до первой сотни за 4,3 секунды. Крутящий момент в 660 ньютон-метров обеспечивает P7 быстрое ускорение и динамику на низких скоростях, которые необходимо контролировать, поэтому в ходе морозной проверки пилоты упражнялись в таких фигурах, как:

кольцевой дрифт на скорости 110 км/ч;

прохождение U-образного поворота в дрифте на скорости 35 км/ч;

прохождение S-образного поворота в дрифте на скорости 55 км/ч.

Также было подтверждено, что распределение крутящего момента системой полного привода происходит 0,3 секунды.

В доведении ходовой части китайцам помогали специалисты Porsche Engineering, что позволяет стартапу заявлять о качестве "эталонных немецких спорткаров класса люкс" в их Xpeng P7.

Фото: Xpeng P7 / Xpeng

Напомним, представленный в декабре прошлого года Xpeng P7, уже доступен для предварительного заказа в КНР в двух версиях: с задним и полным приводом. В первом случае седан комплектуется 266-сильной силовой установкой и оценен в 240 тысяч юаней – 835 700 гривен. Старшая версия стоит 370 тысяч юаней или 1 288 339 гривен. Для сравнения, самая доступная версия Tesla Model S в Китае стоит от 794 тысяч юаней.

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