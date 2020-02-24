Відомо, що продуктивність електромобілів може знижуватись, під час експлуатації за низьких температур. Промо-відео від Xpeng Motors стверджує, що їздовий тест автомобіля проводився при -35 за Цельсієм.

Одного з числених потенційних суперників Tesla Model S планують вивести на ринок у другому кварталі цього року, принаймі в Китаї. Європейська експансія нової марки має розпочатись саме з цієї моделі.

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В ході тестів, інженери китайської компанії Xpeng Motors вивчали роботу акумуляторних батарей при низьких температурах, провели тонке налаштування системи контролю тяги, шасі та зробили останні правки в загальній керованості P7. Судячи з цього відео, керованість автомобіля буде досить азартною.



Польові випробування тривали 120 днів на півночі Китаю (координати на початку відео), а найнижча температура під час чотиримісячної сесії становила -35оС. Електричний седан бізнес-класу Xpeng P7 має довжину близько п’яти метрів і оснащений 430-сильною силовою установкою з акумулятором на 81 кіловат-годину. Заявлені запас ходу до 550 кілометрів (NEDC) на одному заряді та прискорення з місця до першої сотні за 4,3 секунди. Крутний момент у 660 ньютон-метрів забезпечує P7 жваве прискорення і динаміку на низьких швидкостях, які необхідно тримати під контролем, тож в ході морозної перевірки пілоти вправлялись у таких фігурах, як:

кільцевий дріфт на швидкості 110 км/год;

проходження U-подібного повороту в дріфті на швидкості 35 км/год;

проходження S-подібного повороту в дріфті на швидкості 55 км/год.

Також було підтверджено, що розподіл крутного моменту системою повного приводу відбувається за 0,3 секунди.

В доведенні ходової частини китайцям допомагали фахівці Porsche Engineering, що дозволяє стартапу заявляти про якості “еталонних німецьких спорткарів класу люкс” у їхньому Xpeng P7.

Фото: Xpeng P7 / Xpeng

Нагадаємо, представлений у грудні минулого року Xpeng P7, вже доступний для попереднього замовлення у КНР в двох версіях: із заднім та повним приводом. У першому випадку седан комплектується 266-сильною силовою установкою і оцінений у 240 тисяч юанів – 835 700 гривень. Старша версія коштує 370 тисяч юанів або 1 288 339 гривень. Для порівняння, найдоступніша версія Tesla Model S у Китаї коштує від 794 тисяч юанів.

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