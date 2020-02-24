Вже відомі характеристики та ціни нового електромобіля.

Представлений кілька місяців тому Chevrolet Menlo, вже надійшов у продаж в Китаї. Виробник називає машину sporty-looking sedan – “седаном зі спортивним виглядом”, хоча його кузов та оздоблення гарантують йому місце у класі кросоверів.

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Офіційний прес-реліз вносить ще більшу плутанину в класифікацію новинки: “Натхненний концептом спортивного універсала Chevrolet FNR-X, який відображає пристрасть бренду до інновацій та технологічності, Chevrolet Menlo має м’язистий кузов з модною сумішшю форм кросовера та спортивного купе”.

Серійний електрокар використовує нову платформу для електрокарів та оснащується силовою установкою вищого середнього рівня продуктивності. Характеристики Chevrolet Menlo:

Запас ходу на одному заряді: 410 км, NEDC;

Енергоспоживання: 13,1 кВт*год/100 км, NEDC;

Пікова потужність електродвигуна: 110 кВт і 350 Нм;

Швидкісна зарядка: 0-80% за 40 хвилин.

Електрокар “в базі” оснащується 17-дюймовими колесами, діодною оптикою, мультимедійною системою MyLink+ з 10,1-дюймовим сенсорним екраном та TFT LCD монітором з діагоналлю 8 дюймів для відображення панелі приладів, а також панорманим дахом. Всередині салону є 28 поличок, ніш та ящиків для дрібних речей, а багажник вміщує до 1077 літрів поклажі.

Фото: Chevrolet Menlo / Chevrolet

Вартість Chevrolet Menlo у Китаї, з урахуванням державних субсидій, починається від 159 900 юанів (22 740 доларів), найдорожча комплектація коштує 179 900 юанів (25 580 доларів).

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