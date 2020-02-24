Уже известны характеристики и цены нового электромобиля.

Представленный несколько месяцев назад Chevrolet Menlo, уже поступил в продажу в Китае. Производитель называет машину sporty-looking sedan – "седаном со спортивным видом", хотя его кузов и отделка гарантируют ему место в классе кроссоверов.

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Официальный пресс-релиз вносит еще большую путаницу в классификацию новинки: "Вдохновленный концептом спортивного универсала Chevrolet FNR-X, который отражает страсть бренда к инновациям и технологичности, Chevrolet Menlo имеет мускулистый кузов с модной смесью форм кроссовера и спортивного купе".

Серийный электрокар использует новую платформу для электрокаров и оснащается силовой установкой высшего среднего уровня производительности. Характеристики Chevrolet Menlo:

Запас хода на одном заряде 410 км, NEDC;

Энергопотребление: 13,1 кВт*ч /100 км, NEDC;

Пиковая мощность электродвигателя 110 кВт и 350 Нм;

Скоростная зарядка: 0-80% за 40 минут.



Электрокар "в базе" оснащается 17-дюймовыми колесами, диодной оптикой, мультимедийной системой MyLink+ с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и TFT LCD монитором с диагональю 8 дюймов для отображения панели приборов, а также панорманим крышей. Внутри салона есть 28 полочек, ниш и ящиков для мелких вещей, а багажник вмещает до 1077 литров поклажи.

Фото: Chevrolet Menlo / Chevrolet

Стоимость Chevrolet Menlo в Китае, с учетом государственных субсидий, начинается от 159 900 юаней (22 740 долларов), самая дорогая комплектация стоит 179 900 юаней (25 580 долларов).

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