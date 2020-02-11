Это первый "Корветт" за восемь поколений, который выпускается с рулем с правой стороны.

Купе от Chevrolet стало бестселлером в Японии. @Chevy Dude подсчитал все заказы на спорткар и выяснил, что даже вдвое высший ценник не останавливает японцев от покупки Corvette C8.

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Chevrolet принял верное решение, когда поставил на конвейер “праворульный” Corvette C8. За 60 часов, с момента открытия приема заказов, японские дилеры получили более 300 заявок на его покупку.

И это несмотря на то, что в Японии новый “Корветто” стоит почти вдвое дороже, чем в США. Американцам спорткар доступен по цене от 58 900 долларов, тогда как японцы платят за него от 91 000 долларов. Еще один поразительный факт: заказчикам Chevrolet Corvette C8 придется ждать свои машины больше года – машины прибудут на острова только весной 2021 года.

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