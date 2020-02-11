Це перший "Корветт" за вісім поколінь, що випускається з кермом з правого боку.

Купе від Chevrolet стало бестселлером у Японії. @Chevy Dude підрахував усі замовлення на спорткар і з’ясував, що навіть вдвічі вищий цінник не зупиняє японців від купівлі Corvette C8.

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Chevrolet прийняв вірне рішення, коли поставив на конвеєр “праворульний” Corvette C8. За 60 годин, з моменту відкриття прийому замовлень, японські дилри отримали понад 300 заявок на його купівлю.

І це незважаючи на те, що в Японії новий “Корветт” коштує майже вдвічи дорожче, ніж у США. Американцям спорткар доступний за ціною від 58 900 доларів, тоді як японці платять за нього від 91 000 доларів. Ще один вражаючий факт: замовникам Chevrolet Corvette C8 доведеться чекати на свої машини більше року – машини прибудуть на острови тілько навесні 2021 року.

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