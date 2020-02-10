Південно-Африканська Республіка відома своїм надзвичайно високим рівнем злочинності. Водночас, це одна з небагатьох країн на континенті з високим відсотком заможних громадян. А де гроші – там і злодії.

Ідеологічні послідовники Остапа Бендера з ПАР вигадали новий спосіб “відносно чесного відбирання грошей у громадян”, а саме – у власників дорогих автомобілів. Тому що “нігерійські листи щастя” розсилаються вже близько 40 років і нині спрацьовують гірше.

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Компанія Ferrari розіслала своїм клієнтам листа з застереженням. Повідомляється, що в Південній Африці з'явилася злочинне угруповання, яке виманює у власників авто, під приводом відкличної кампанії виробника.

Видання Car Mag повідомляє, що зловмисники обдзвонюють власників Ferrari і видають себе за співробітників офіційних дилерських центрів, аби повідомити про те, що на їх автомобіль поширюється сервісна кампанія виробника. Позаяк пересуватися на суперкарі, нібито, небезпечно, “дилер” присилає евакуатор прямо до будинку власника, щоб доправити машину на сервіс та назад. Звісно, назад вона вже не повернеться.



Фото: Ferrari 812 Superfast / Ferrari

Як не повернувся новенький Ferrari 812 Superfast до одного з ошуканих власників. Суперкар видурили у власника в місті Йоганнесбург, а через кілька днів його знайшли розбитим на кордоні Лебомбо і Мозамбіку.

Ferrari нагадує власникам, що в разі відкличної кампанії, виробник не використовує евакуатори для транспортування авто. У разі надходження подібних дзвінків, власників просять зв’язатись з дилерським центром для уточнення інформації.

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