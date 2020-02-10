Южно-Африканская Республика известна своим чрезвычайно высоким уровнем преступности. В то же время, это одна из немногих стран на континенте с высоким процентом состоятельных граждан. А где деньги – там и воры.

Идеологические последователи Остапа Бендера из ЮАР придумали новый способ “относительно честного отъема денег у граждан”, а именно – у владельцев дорогих автомобилей. Потому что “нигерийские письма счастья” рассылаются уже около 40 лет и сейчас срабатывают хуже.

Смотрите также: Первый кроссовер британского бренда Aston Martin DBX презентован в Украине

Компания Ferrari разослала своим клиентам письмо с оговоркой. Сообщается, что в Южной Африке появилась преступная группировка, которая выманивает у владельцев авто. Под предлогом отключенной кампании производителя.

Издание Car Mag сообщает, что злоумышленники обзванивают владельцев Ferrari и выдают себя за сотрудников официальных дилерских центров, чтобы сообщить о том, что на их автомобиль распространяется сервисная кампания производителя. Поскольку передвигаться на суперкаре, якобы, опасно, “дилер” присылает эвакуатор прямо к дому владельца, чтобы доставить машину на сервис и обратно. Конечно, обратно она уже не вернется.



Фото: Ferrari 812 Superfast / Ferrari

Как не вернулся новенький Ferrari 812 Superfast к одному из обманутых владельцев. Суперкар выманили у собственника в городе Йоханнесбург, а через несколько дней его нашли разбитым на границе Лебомбо и Мозамбика.

Ferrari напоминает владельцам, что в случае отзывной кампании производитель не использует эвакуаторы для транспортировки авто. В случае поступления подобных звонков, владельцев просят связаться с дилерским центром для уточнения информации.

Также интересно: За эту старую поцарапанную модельку Hot Wheels сегодня готовы заплатить более 100 тысяч долларов