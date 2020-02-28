Швейцарская компания Micro-Mobility представила концепт крошечного электрокара в стиле Isetta еще два года назад. Версия 2.0 максимально приближена к серийному автомобилю, но все еще оценивается в фантастическую сумму.
Фирма Micro-Mobility готова представить на Женевском автосалоне предсерийную версию миниатюрного электрокара Microlino, а также концептуальный электрический мопед Microletta.
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Как стало известно буквально в момент написания этой статьи, организаторы Женевского автосалона отменили международную выставку из-за коронавируса. Поэтому премьера милого пузырчатого ситикара от Micro-Mobility переносится на неопределенное время. Впрочем, об этом электрокар мы уже знаем достаточно, а главным поводом для встречи с ним в Швейцарии была информация о появлении на рынке.
Разработчики сообщают, что доработали кузов и интерьер Microlino, улучшив обзорность для водителя и комфорт в салоне. При этом, ни одного снимка изнутри нет. Также Microlino 2.0 обещан "мощный и эффективный электромотор", опять же, без конкретики, но в первой версии машины был электромотор с отдачей в 15 л.с. и 74 Нм крутящего момента. С ним Microlino должен был развивать максимальную скорость в 90 км/ч и ускоряться от 0 до 50 км/ч за 5 секунд. Питать электромотор предназначалось литий-ионному аккумулятору на 8 киловатт-часов или большему, на 14,4. В первом случае автономный пробег электрокара на одном заряде составлял 125 км, а с большей батареей – 200 км.
Фото: Micro-Mobility Microlino 2.0 и Microletta / Micro-Mobility
Несмотря на все изменения, Micro-Mobility заявила о рыночной стоимости для своего электрокара на уровне 12 тысяч евро за базовую версию. Не слишком конкурентоспособная цена, учитывая то, что в Европе уже есть доступные электрокары класса супермини, а вскоре появится еще больше. Последний из новичков – Citroen Ami, который будут продавать за 6 тысяч евро или сдавать в долгосрочную аренду за 20 евро в месяц.
Еще одна новинка от Micro-Mobility – трехколесный электрический скутер Microletta. Он носит статус концепта, но для него также уже заявлена ориентировочная стоимость 4900 евро. За эти деньги покупатель должен получит возможность передвигаться со скоростью до 80 км/ч на расстояние до 150 км.
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