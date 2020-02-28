Швейцарская компания Micro-Mobility представила концепт крошечного электрокара в стиле Isetta еще два года назад. Версия 2.0 максимально приближена к серийному автомобилю, но все еще оценивается в фантастическую сумму.

Фирма Micro-Mobility готова представить на Женевском автосалоне предсерийную версию миниатюрного электрокара Microlino, а также концептуальный электрический мопед Microletta.

Смотрите также: Polestar Precept: йети из Швеции едет в Швейцарию

Как стало известно буквально в момент написания этой статьи, организаторы Женевского автосалона отменили международную выставку из-за коронавируса. Поэтому премьера милого пузырчатого ситикара от Micro-Mobility переносится на неопределенное время. Впрочем, об этом электрокар мы уже знаем достаточно, а главным поводом для встречи с ним в Швейцарии была информация о появлении на рынке.

Разработчики сообщают, что доработали кузов и интерьер Microlino, улучшив обзорность для водителя и комфорт в салоне. При этом, ни одного снимка изнутри нет. Также Microlino 2.0 обещан "мощный и эффективный электромотор", опять же, без конкретики, но в первой версии машины был электромотор с отдачей в 15 л.с. и 74 Нм крутящего момента. С ним Microlino должен был развивать максимальную скорость в 90 км/ч и ускоряться от 0 до 50 км/ч за 5 секунд. Питать электромотор предназначалось литий-ионному аккумулятору на 8 киловатт-часов или большему, на 14,4. В первом случае автономный пробег электрокара на одном заряде составлял 125 км, а с большей батареей – 200 км.

Фото: Micro-Mobility Microlino 2.0 и Microletta / Micro-Mobility

Несмотря на все изменения, Micro-Mobility заявила о рыночной стоимости для своего электрокара на уровне 12 тысяч евро за базовую версию. Не слишком конкурентоспособная цена, учитывая то, что в Европе уже есть доступные электрокары класса супермини, а вскоре появится еще больше. Последний из новичков – Citroen Ami, который будут продавать за 6 тысяч евро или сдавать в долгосрочную аренду за 20 евро в месяц.

Еще одна новинка от Micro-Mobility – трехколесный электрический скутер Microletta. Он носит статус концепта, но для него также уже заявлена ​​ориентировочная стоимость 4900 евро. За эти деньги покупатель должен получит возможность передвигаться со скоростью до 80 км/ч на расстояние до 150 км.

Также интересно: нужно ли регистрировать мопеды и скутеры?