Разработчики обещают ему ценник на уровне восьмилетнего хэтчбека.

Британский стартап MEV Automobiles из Манчестера анонсировал свою первую модель электрического ситикара. Производственные планы и технические подробности пока держатся в тайне, однако создатели прочат ему светлое будущее.

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MEV BeeAnywhere – это двухместный городской автомобиль, спроектированный так, чтобы быть доступным, и равным по цене примерно восьмилетнему подержанному хэтчбеку. Это единственная конкретная деталь, которую пока раскрыла фирма. Остальная информация имеет расплывчатую формулировку. Так, сообщается, что у BeeAnywhere будет "инновационная конструкция шасси“ с мотор-колесами, композитные материалы кузовных панелей и багажное пространство "больше, чем у седанов". Также заявляется, что автомобиль будет стоить очень дешево – "на уровне бывшего в употреблении восьмилетнего хэтчбека".

Фото: MEV BeeAnywher / MEV Automobiles

Сейчас электрокар проходит тесты и финальную доводку, компании MeV в этом помогают Национальный центр автоспортивных разработок Университета Болтона и Центр инженерии и инноваций графена Манчестерского университета.

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