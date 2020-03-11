Для виртуального мира.

Команда по киберспорту Fordzilla призывает геймеров приобщиться к процессу создания виртуального спорткара.

Смотрите также: Tesla Model S против Model 3 и Model X в гонках на четверть мили: видео

Рабочее название автомобиля – Fordzilla P1. Деталей о нем пока нет, однако известно, что ни один из существующих спорткаров марки Ford не будет использоваться в качестве основы для Fordzilla P1.

Где можно будет увидеть этот автомобиль – тоже пока не ясно, но наиболее вероятным виртуальным пространством для жизни Fordzilla P1 является гоночный симулятор Forza Motorsport.

Руководить дизайнерским процессом будет подразделение Ford of Europe, также к работе присоединятся капитаны команды Fordzilla из нескольких европейских стран. Весь процесс планируют отображать в официальном Twitter-аккаунте Ford, с открытым голосованием по поводу каждого аспекта автомобиля от формы кабины к двигателю.

Также интересно: Канадец "вернул себе молодость" за 140 тысяч долларов