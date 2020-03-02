Уже давно не секрет, что электрокары Tesla ускоряются лучше, чем некоторые суперкары с ДВС, а это видео показывает, какая модель самая быстрая в семействе.

В видеоролике от CarWow на дрэговую прямую вышли три электрокара Tesla в мощных версиях – все полноприводные, двухмоторные.

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Tesla Model S Performance имеет в запасе 825 лошадиных сил и 1300 ньютон-метров крутящего момента. Стоит такой автомобиль дороже Model 3 Performance и дешевле, чем Model X P100D.

В свою очередь Model 3 Performance – самый доступный, но наименее мощный из трех электрокаров. Его моторы генерируют 490 л.с. и 660 Нм. Впрочем, "тройка" также является самой легкой среди них.

Наконец X P100D – самый большой, самый тяжелый и самый дорогой электрокар. Его производительность составляет 795 л.с. и 1140 Нм крутящего момента.

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