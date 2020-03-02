Вже давно не секрет, що електрокари Tesla прискорюються краще, за деякі суперкари з ДВЗ, а це відео показує, котра модель найшвидша в сімействі.

У відеоролику від CarWow на дрегову пряму вийшли три електрокари Tesla у найпотужніших версіях – усі повнопривідні, двомоторні.

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Tesla Model S Performance має в запасі 825 кінських сил та 1300 ньютон-метрів крутного моменту. Коштує такий автомобіль дорожче за Model 3 Performance і дешевше, ніж Model X P100D.

У свою чергу Model 3 Performance – найдоступніший, але найменш потужний з трьох електрокарів. Його мотори генерують 490 к.с. та 660 Нм. Втім, “трійка” також є найлегшою з-поміж них.

Нарешті X P100D – найбільший, найважчий і найдорожчий електрокар. Його продуктивність становить 795 к.с. та 1140 Нм крутного моменту.

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