А потом продал.

Дерек Спратт потратил 7 лет и 140 тысяч долларов США на восстановление своего первого автомобиля – Volkswagen Golf GTI 1983 выпуска.

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Вчера, 27 февраля, компания Volkswagen официально представила Golf GTI восьмого поколения. Стоимость горячего хэтчбека пока не названа, но модель седьмой генерации в Америке можно купить за 28 595 долларов, а топовый Golf R обойдется в $ 40 395. Но преданный поклонник не пожалел денег и сил, чтобы отреставрировать GTI первого поколения.

Спратт приобрел свой хот-хэтч (в США и Канаде Golf продавался под названием Rabbit) в возрасте 21 года, когда еще учился в колледже. В следующем году он отправился на автомобиле в путешествие в Сан-Франциско со своей женой, и именно тогда навсегда влюбился в GTI. Однако со временем был вынужден продать его.

В 2011-м Дереку исполнилось 50 лет и тогда он решил "вернуть себе молодость" – он нашел точно такой же GTI, даже выпущенный в тот же день, что и его машина, и купил его для реставрации. Ему понадобилось 7 лет, 12 тысяч часов и 140 тысяч долларов, чтобы довести автомобиль до ума. Спратт восстановил или заменил практически каждую деталь автомобиля, начиная от мелких элементов интерьера и заканчивая трансмиссией. Реставратор также добавил несколько современных опций: подогрев сидений, электрические стеклоподъемники и цифровую панель приборов, как в новых "Гольфах". А вместо оригинального 90-сильного мотора, под капотом теперь установлен агрегат с отдачей в 220 сил, с которым легкий хэтчбек способен "обойти на трассе новенький Porsche 718 Cayman S", как говорит владелец.

Фото: отреставрированный Volkswagen Rabbit GTI первого поколения / Motor1

После завершения реставрации, Спратт отправился в ностальгическое путешествие, на этот раз со своим сыном. Как ни странно, позже мужчина согласился продать автомобиль, причем по цене реставрации – то есть за 140 тысяч долларов, паре из Ванкувера. Но с одним условием: время от времени он будет наведываться к ним, чтобы покататься на машине, а при необходимости – провести обслуживание или мелкий ремонт.

Дерек Спратт уже взялся за следующий проект: переоборудование классического Volkswagen Beetle 1961 в электрокар.

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