А потім продав.

Дерек Спратт витратив 7 років і 140 000 доларів США на відновлення свого першого автомобіля – Volkswagen Golf GTI 1983 року випуску.

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Учора, 27 лютого, компанія Volkswagen офіційно представила Golf GTI восьмого покоління. Вартість гарячого хетчбека поки не названа, але модель сьомої генерації в Америці можна купити за 28 595 доларів, а топовий Golf R обійдеться у $40 395. Та відданий шанувальник не пошкодував грошей та сил, аби відреставрувати GTI першого покоління.

Спратт придбав свій хот-хетч (у США та Канаді Golf продавався під назвою Rabbit) у віці 21 року, коли ще навчався в коледжі. Наступного року він вирушив на автомобілі в подорож до Сан-Франциско зі своєю дружиною, і саме тоді назавжди закохався в GTI. Однак з часом був змушений продати його.

У 2011-му Дереку виповнилось 50 років і тоді він вирішив “повернути собі молодість” – чоловік знайшов точно такий же GTI, навіть випущений в той же день, що і його машина, та купив його для реставрації. Йому знадобилось 7 років, 12 000 годин і 140 000 доларів, аби довести автомобіль до ладу. Спратт відновив або замінив практично кожну деталь автомобіля, починаючи від дрібних елементів інтер'єру і закінчуючи трансмісією. Реставратор також додав кілька сучасних опцій: підігрів сидінь, електричні склопідйомники та цифрову панель приладів, як у нових “Гольф”. А замість оригінального 90-сильного мотора, під капотом тепер встановлений агрегат з віддачею у 220 сил, з яким легкий хетчбек здатен “обійти на трасі новенький Porsche 718 Cayman S”, як каже власник.

Фото: відреставрований Volkswagen Rabbit GTI першого покоління / Motor1

Після завершення реставрації, Спратт вирушив у ностальгічну подорож, цього разу зі своїм сином. Як не дивно, пізніше чоловік погодився продати автомобіль, причому за ціною реставрації – тобто за 140 тисяч доларів, парі з Ванкувера. Але з однією умовою: час від часу він буде навідуватись до них, аби покататись на машині, а за потреби – провести обслуговування чи дрібний ремонт.

Дерек Спратт вже взявся за наступний проект: переобладнання класичного Volkswagen Beetle 1961 року на електрокар.

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