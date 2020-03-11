Для віртуального світу.

Команда з кіберспорту Fordzilla закликає геймерів долучитись до процесу створення віртуального спорткара.

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Робоча назва автомобіля – Fordzilla P1. Деталей про нього поки нема, однак відомо, що жоден з існуючих спорткарів марки Ford не буде використовуватись у якості основи для Fordzilla P1.

Де можна буде побачити цей автомобіль – теж поки не ясно, але найбільш вірогідним віртуальним простором для життя Fordzilla P1 є гоночний симулятор Forza Motorsport.

Керуватиме дизайнерським процесом підрозділ Ford of Europe, також до роботи долучаться капітани команди Fordzilla з кількох європейських країн. Увесь процес планують відображати в офіційному Twitter-акаунті Ford, з відкритим голосуванням з приводу кожного аспекту автомобіля від форми кабіни до двигуна.

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