Протягом першого року виробництва "Блакитний овал" запланував випустити 50 тисяч Mach-E, 45 тисяч з них вже заброньовані.

Електричний кросовер Ford справив блискавичний ефект на ринку: усього за кілька місяців за Mustang Mach-E внесли свої 500 доларів бронювання 45 тисяч покупців.

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Портал InsideEVs повідомляє, що член клубу MachEClub нещодавно також забронював один з електричних кросоверів Ford і отримав номер бронювання 45,0XX, що свідчить про те, що перша партія Mach-E практично розпродана. Підкреслюється, що мова йде саме про бронювання, а не фактично розпродані машини. Повноцінне виробництво Ford Mustang Mach-E почнеться тільки восени цього року, а перші машини клієнти почнуть отримувати у четвертому кварталі 2020-го.

Раніше Ford оприлюднив аналіз вже зібраних заявок, в якій показано, що 80% замовлень припадає на Mach-E з акумуляторами збільшеної місткості, повнопривідні версії машини обрали 55% потенційних покупців, а спортивну версію Mach-E GT обрали для себе 30% замовників.

Ford Mustang Mach-E оснащується силовою установкою потужністю 255 або 332 кінські сили і може проїжджати без підзарядки від 340 до 600 кілометрів. Найбільш продуктивна версія має агрегат на 459 кінські сили і розганяється до першої сотні за 3,5 секунди.

Фото: Ford Mustang Mach-E / Ford

Ціни на Mach-E стартують з відмітки у 43 тисячі доларів, а електрокари з серії First Edition коштують від 59,9 тисячі доларів.

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