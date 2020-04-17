09:35, сегодня

Еще в прошлом году я тестировал новую Scala в Хорватии. А сейчас она появилась в украинских автосалонах. В то же время мне на тест досталась Skoda Scala белого цвета со щедрым оснащением и дизельным мотором 1,6 л и роботизированной коробкой передач. Поэтому посмотрим, как Scala едет по украинским дорогам.

Начнем знакомство с новой Skoda Scala с выбора имеющихся модификаций. На сегодня в автосалонах представлены две моторные версии: бензиновый 1,5-литровый TSI на 150 сил с роботом и 1,6-литровый 116-сильный TDI (КП на 6 передач или DSG на 7 скоростей).

Однако если модификация с бензиновиком предлагается в минимальном исполнении Ambition от 645 329 гривен, то дизель начинается с более дорогой версии Style. К тому же каждую из комплектаций можно дооснастить одним из трех пакетов опций.

Но это еще не все. Импортер обещает, что в течение года в прайс-листе появятся трехцилиндровые литровые бензиновые TSI, на которой я ездил в Хорватии, – они будут иметь более демократичную цену.

Интересует всех

Первые километры по киевским дорогам показали, что Scala вызывает огромный интерес среди украинских автомобилистов. И если обычно новая модель больше интересует владельцев авто именно этого бренда, то в случае с новым чешским хэтчбеком шеи сворачивали все. Так, новый дизайн действительно получился эффектным. Спереди взгляд цепляется за покатый капот, который заходит на решетку радиатора, треугольные светодиодные фары. Сзади вау-эффект еще сильнее. Потому что дверь багажника прикрыта огромным стеклом, на котором вместо эмблемы – надпись Skoda на всю ширину. Плюс – динамические указатели поворотов, как на премиум-брендах.

А если заглянуть в машину внутрь, то можно заметить огромную панорамную крышу.

К тому же у "Скалы" самый большой в классе багажник на 467 литров. Кроме того, машина щедра на фирменные "шкодовские" решения Simply clever: сетки для мелких вещей в багажном отделении, горловина бачка омывателя, крышка которой превращается в небольшую воронку и уже традиционный зонтик в двери водителя.

Благодаря новой платформе MQB A0 у Скалы колесная база 265 сантиметров, поэтому пространства на заднем ряду не меньше, чем в просторной “Октавии”. Например, запас места перед коленями достигает 73 мм, а расстояние от пола до потолка на заднем ряду составляет 98 см. Столько же, как и в Octavia. Плюс кресла обшиты материалами с использованием микрофибры, а салон имеет цветную подсветку.

Также в тему: как заказать новую Skoda онлайн

Технологии настоящего

Приятно, что в компактном хэтче так много опций из более дорогих сегментов. Например, не самая большая в классе 10,2-дюймовая виртуальная приборная панель. Она позволяет вывести на экран пять различных комбинаций, в том числе огромную карту навигации.

А еще это первая "Шкода" с центральным монитором размером 9,2 дюйма. Яркий экран даёт настолько четкую картинку, что, включая задний ход, получаешь очень подробную картинку с камеры заднего хода. "Скала" умеет подключать телефон к Apple Car Play и Android Auto без проводов пока тот лежит на беспроводной зарядке. Это именно та опция, которая позволила полностью избавиться от ненавистных проводов в салоне!

А еще этот небольшой хэтчбек всегда остается онлайн и умеет "раздавать" интернет пассажирам салона. Среди нововведений для украинского рынка – среди опций можно выбрать "пакет продленной гарантии" на 4 года или 90 тысяч км пробега. Кстати, эта машина производится не в закарпатском Соломоново, а импортируется готовой из Чехии.

Больше информации о Skoda Scala – по ссылке.

Спортивный норов

Так как Scala едет? С первых секунд после старта дизель кажется немного шумным. Но когда мотор прогреется, звук становится тише. К тому же, вспоминая хорватский опыт, понимаю, что дизель воспринимается тише бензиновика. Ведь у дизеля априори лучше звукоизоляция.

Возможно, это одна из причин того факта, что наша Scala тяжелее других версий. Хотя мотор весит, пожалуй, еще больше. Дизельная "Скала" весит 1 339 кг, то есть почти на центнер больше бензиновой. Возможно, именно поэтому после первых километров мне показалось, что Scala слишком подробно повторяет дорожный профиль. А может, "заслуга" этого – жесткие спортивные 17-дюймовые шины Bridgestone, которые серийно устанавливают на конвейере. К тому же они сильно шумят. Уверен, на другой "обуви" автомобиль будет восприниматься тише.

С другой стороны, такие колеса цепляются в вираже до последнего, демонстрируя всю цепкость "Скалы" в напряженном повороте. И это при том, что сзади здесь установлена ​​обычная балка. Но чувствуешь, что запас поперечного сцепления огромный и можно атаковать крутые повороты без всякого намека на снос. И может это не самый спортивный мотор, но такие шины позволяют получить ту порцию адреналина, которую добавляет дизель. Интересно, что все это удовольствие достигается при нормальном для украинских условий клиренсе в 15 см.

Scala позволяет выбрать один из четырех режимов езды: Eco, Normal, Sport и Individual. Угадайте, какой я активировал сразу? Правильно, Sport! При этом педаль газа становится более чувствительной, меняется алгорим работы DSG, и веришь, что до "сотни" такой автомобиль ускоряется менее чем за 10 секунд. Однако динамика впечатляет не так, как запас тяги с низов, потому что у нашего дизеля 250 Нм, которые достигаются уже с отметки 1500 об/мин. В сочетании с длинными верхними передачами роботизированной коробки передач Scala легко держит высокую скорость 140-150 км/ч и без проблем достается максимума в 200 км/ч.

Заказать свою Skoda со склада

Но при этом машина очень экономична. Если верить техническим характеристикам, она может укладываться в очень скромные 3,6 литра на трассе – это почти бесплатно. В среднем же "Шкода" палит чуть более 4 литров. Понятно, что у меня цифры выходили немного больше, но это с моим "испытательным" стилем езды. Но если включить режим “Эко” и ездить медленно, то можно увидеть цифру до 4 литров.

Ловкий новичок

Название модели Scala имеет несколько вариантов перевода – "лестница" или "шкала", "масштаб". И если с точки зрения характера Scala во многом похожа на одноплатформенных одноклассников, то с точки зрения технологий, комплектации и цены новый хэтчбек способен сильно испортить жизнь Golf'у. Ведь чешская машина просто ворвалась, как по лестнице, на его территорию.

Причем новинка уступает новой Octavia в размерах, но на поле “Гольфа” устанавливает новые стандарты в классе, как самый просторный и самый технологичный на сегодня игрок.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Валерия Власюка и Андрея Яцуляка.

Записаться на тест-драйв Skoda Scala