09:35, сьогодні

Ще минулого року я тестував нову Scala у Хорватії. А зараз вона з’явилась в українських автосалонах. Водночас мені на тест дістався Skoda Scala білого кольору зі щедрим оснащенням і дизельним мотором 1,6 л та роботизованою коробкою передач. Тож подивимось, як Scala їде українськими дорогами.

Розпочнемо знайомство з новою Skoda Scala з вибору наявних модифікацій. На сьогодні в автосалонах представлено дві моторних версії: бензиновий 1,5-літровий TSI на 150 сил з роботом та 1,6-літровий 116-сильний TDI (КП на 6 передач чи DSG на 7 швидкостей).

Однак якщо модифікація з бензиновиком пропонується у мінімальному виконанні Ambition від 645 329 гривень, то дизель починається з більш дорогої версії Style. До того ж кожну із комплектацій можна дооснастити одним із трьох пакетів опцій.

Але це ще не все. Імпортер обіцяє, що протягом року в прайс-листі з’являться трициліндрові літрові бензинові TSI, на якій я їздив у Хорватії, – вони матимуть більш демократичну ціну.

Цікавить усіх

Перші кілометри київськими дорогами показали, що Scala викликає величезний інтерес серед українських автомобілістів. І якщо зазвичай нова модель більше цікавить власників авто саме цього бренду, то у випадку з новим чеським хетчбеком шиї звертали усі. Так, новий дизайн справді вийшов ефектним. Спереду погляд чіпляється за похилий капот, який заходить на решітку радіатора, трикутні світлодіодні фари.

Ззаду “вау-ефект” ще сильніший. Бо двері багажника прикрито величезним склом, на яких замість емблеми – напис Skoda на всю ширину. Плюс – динамічні вказівники поворотів, як на преміум-брендах.

А якщо заглянути в машину всередину, то можна помітити величезний панорамний дах.

До того ж у “Скали” найбільший в класі багажник на 467 літрів. Окрім того, машина щедра на фірмові “шкодівські” рішення Simply clever: сітки для дрібних речей в багажному відділені, горловина бачка омивача, кришка якої перетворюється на невелику лійку та вже традиційну парасольку в дверях водія.

Завдяки новій платформі MQB A0 у Скали колісна база 265 сантиметрів, тому простору на задньому ряду не менше, ніж в просторій “Октавії”. Наприклад, запас місця перед колінами сягає 73 мм, а відстань від підлоги до стелі на задньому ряду становить 98 см. Стільки ж, як і в Octavia. Плюс крісла обшиті матеріалами з використанням мікрофібри, а салон має кольорову підсвітку.

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Технології сьогодення

Приємно, що в компактному хетчі так багато опцій з дорожчих сегментів. Наприклад, чи не найбільша в класі 10,2‑дюймова віртуальна панель приладів. Вона дозволяє вивести на екран п’ять різних комбінацій, в тому числі величезну карту навігації.

А ще це перша “Шкода” з центральним монітором розміром 9,2 дюйма. Яскравий екран дає настільки чітку картинку, що вмикаючи задній хід отримуєш дуже детальну картинку з камери заднього ходу. “Скала” вміє підключати ваш телефон до Apple Car Play та Android Auto без дротів, поки той лежить на бездротовій зарядці. Це саме та опція, яка дозволила повністю позбутися ненависних дротів у салоні!

Цей невеличкий хетчбек завжди лишається онлайн і вміє “роздавати” інтернет пасажирам салону. Серед нововведень для українського ринку – серед опцій можна обрати “пакет подовженої гарантії” на 4 роки або 90 000 км пробігу. До речі, ця машина виробляється не в закарпатському Соломоново, а імпортується готовою з Чехії.

Більше інформації про Skoda Scala – за посиланням.

Спортивний норов

Отож як Scala їде? З перших секунд після старту дизель здається трохи гучним. Але коли мотор прогріється, звук стає тихішим. До того ж, згадуючи хорватський досвід, розумію, що дизель сприймається тихішим за бензиновики. Адже у дизеля апріорі краща звукоізоляція.

Можливо, це одна з причин того факту, що наша Scala важча за інші версії. Хоча мотор доважив, мабуть, ще більше. Дизельна “Скала” важить 1339 кг, тобто майже на центнер більше бензинової. Можливо, саме тому після перших кілометрів мені здалося, що Scala занадто детально повторює дорожній профіль. А може, “заслуга” цього – жорсткі спортивні 17-дюймові шини Bridgestone, які серійно встановлюють на конвеєрі. До того ж вони сильно шумлять. Впевнений, на іншому “взутті” автомобіль сприйматиметься тихішим.

З іншого боку, такі колеса чіпляються у віражі до останнього, демонструючи усю чіпкість “Скали” в напруженому повороті. І це при тому, що ззаду тут встановлена звичайна балка. Але відчуваєш, що запас поперечного зчеплення величезний і можна атакувати круті повороти без жодного натяку на знесення. І може це не найспортивніший мотор, але такі шини дозволяють отримати ту порцію адреналіну, яку не додає дизель. Цікаво, що все це задоволення досягається при нормальному для українських умов кліренсі у 15 см.

Scala дозволяє обрати один з чотирьох режимів їзди: Eco, Normal, Sport та Individual. Вгадайте, який я активував одразу? Правильно, Sport! При цьому педаль газу стає чутливішою, змінюється алгорим роботи DSG, і віриш, що до “сотні” таке авто прискорюється менш ніж за 10 секунд. Проте динаміка вражає не так, як запас тяги з низів, бо у нашого дизеля 250 Нм, які досягаються вже з позначки 1500 об/хв. В комбінації з довгими верхніми передачами роботизованої коробки передач Scala легко тримає високу швидкість 140-150 км/год і без проблем дістається максимуму в 200 км/год.

Обрати свою Skoda зі складу

Та при цьому машина дуже економічна. Якщо вірити технічним характеристикам, вона може вкладатися в дуже скромні 3,6 літри на трассі – це майже безкоштовно. В середньому ж “Шкода” cпалює трохи більше 4 літрів. Зрозуміло, що у мене цифри виходили трохи більшими, але це з моїм “випробувальним” стилем їзди. Але якщо увімкнути режим Есо і їздити повільно, то можна побачити близьку до 4 літрів цифру.

Спритний новачок

Назва моделі Scala має кілька варіантів перекладу – “сходи” або “шкала”, “масштаб”. І якщо з точки зору характеру Scala багато в чому схожа на одноплатформенних однокласників, то з точки зору технологій, комплектації та ціни новий хетчбек здатен добряче зіпсувати життя Golf’у. Адже чеська машина просто вдералась, як по драбині, на його територію.

Причому новинка поступається новій Octavia в розмірах, але на полі “Гольфа” встановлює нові стандарти в класі, як найпросторіший і найтехнологічніший на сьогоднішній день гравець.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Валерія Власюка та Андрія Яцуляка.

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