Покупець дистанційно може обрати автомобіль зі складу або замовити його у виробництво.

Імпортер чеських автомоблів Skoda компанія “Єврокар” розробила процедуру онлайн-замовлення та доставки нового автомобіля без необхідності відвідувати автосалон. Це можна зробити на офіційному сайті компанії у розділі “Купити онлайн”.

Купити зі складу

Щоб обрати наявне авто, яке є на складі одного з офіційних дилерів, треба зайти у розділ сайту та дозволити визначати своє місцерозташування. В цьому випадку будуть доступні усі наявні автомобілі, де вони знаходиться, а також час доставки до місця, звідки ви ведете пошук.

Наприклад, на цей час доступно більше 800 автомобілей. Одразу видно двигун, його потіжність, тип КП та вартість машини. Склад можна сортувати за різними параметрами – ціною, моделлю та інше.

Далі потрібно заповнити невелику анкету та залишити свої контактні дані. Після обробки заявки менеджер дилерського центру зв'яжеться з клієнтом, уточнить зручний формат оплати, після чого безпечно і оперативно доставить автомобіль новому власнику. Головна перевага такого виду покупки - відсутність очікування автомобіля з виробництва.

Замовити за власним смаком

Також можливо створити свій унікальний автомобіль і замовити його у виробництво за допомогою зручного конфігуратора і онлайн-форми на сайті. Так можна обрати саме ті опції та обладняння, які необіхдні саме вам і не переплачувати за “пакетні” опції, якщо вони вам не потрібні. Конфігурація з бажаним набором опцій онлайн-форма відправляється менеджеру дилерского центру. Після уточнення деталей замовлення з клієнтом менеджер розмістить замовлення у виробництво.

Процес доставки і купівлі автомобіля змінений таким чином, щоб мінімізувати контакти з продавцем. Будьте здорові!

Нагадаємо, що як пандемія короновірусу впливає на світовий автопром.