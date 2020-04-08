Покупатель дистанционно может выбрать автомобиль со склада или заказать его в производство.

Импортер чешских автомоблів Skoda компания “Еврокар” разработала процедуру онлайн-заказа и доставки нового автомобиля без необходимости посещать автосалон. Это можно сделать на официальном сайте компании в разделе “Купить онлайн”.

Купить со склада

Чтобы выбрать имеющееся авто, которое есть на складе одного из официальных дилеров, нужно зайти в раздел сайта и позволить определять свое месторасположение. В этом случае будут доступны все имеющиеся автомобили, где они находится, а также время доставки до места, откуда вы ведете поиск.

Например, на это время доступно более 800 автомобилей. Сразу видно двигатель, его беглость, тип КП и стоимость машины. Состав можно сортировать по разным параметрам – цене, модели и прочее.

Далее нужно заполнить небольшую анкету и оставить свои контактные данные. После обработки заявки менеджер дилерского центра свяжется с клиентом, уточнит удобный формат оплаты, после чего безопасно и оперативно доставит автомобиль новому владельцу. Главное преимущество такого вида покупки - отсутствие ожидания автомобиля с производства.

Заказать по своему вкусу

Также возможно создать свой уникальный автомобиль и заказать его в производство с помощью удобного конфигуратора и онлайн-формы на сайте. Так можно выбрать именно те опции и оборудование, которые необходимы именно вам, и не переплачивать за “пакетные” опции, если они вам не нужны. Конфигурация с желаемым набором опций онлайн-форма отправляется менеджеру дилерского центра. После уточнения деталей заказа с клиентом менеджер разместит заказы в производство.

Процесс доставки и покупки автомобиля изменен таким образом, чтобы минимизировать контакты с продавцом. Будьте здоровы!

Напомним, как пандемия короновируса влияет на мировой автопром.