Журналісти чеського портала Auto.CZ нещодавно протестували сучасний позашляховик російського виробництва Lada 4x4 Niva і були, м'яко кажучи, розчаровані. А покращити собі настрій вирішили за допомогою вправ у "Фотошопі".

Не беремось судити про рівень кваліфікації дизайнера Auto.cz, але, схоже, йому вдалось зробити те, на що так і не зважився “АвтоВАЗ”.

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“Нива” на конвеєрі з 1977 року. Відмінний автомобіль з точки зору прохідності на бездоріжжі і… все. Низьку початкову ціну йому в актив записувати не варто, оскільки продукція “АвтоВАЗ” славиться своєю здатністю “сипатись”, щойно виїхавши з автосалону.

І хоча з 2000-х виробник узявся за глибоку модернізацію моделі, з’явились різні версії, в тому числі й “міська” – без повного приводу, оновились силові агрегати, покупці можуть замовити машини з кондиціонерами та електросклопідйомниками, але, наприклад, давно омріяної автоматичної трансмісії у моделі так і не з’явилось.

Фото: актуальні Lada 4х4 та Urban / Auto.cz

Та головне, що початковий вигляд машини майже не змінився. І якби мова йшла про абсолютно надійну в технічному плані автівку, як довгожителі Mercedes-Benz G-Class, Jeep Wrangler чи Land Rover Defender – їй можна було б пробачити архаїчний вигляд, але “Нива”, замість високої якості, пропонує простоту самостійного ремонту та доступність запчастин.

Фото: візуальна концепція Lada 4x4 Niva 2020 від Auto.cz / Auto.cz

І навіть з таким підходом “АвтоВАЗ” не боїться експортувати “Ниви” до Європи, де, незважаючи на привабливо низькі ціни, позашляховики “Лада” не користуються попитом. Спробуйте переконати німця або чеха, що “Нива” – краща за Duster чи новий Jimny. Можливо, аргументом на користь російського позашляховика міг би стати свіжий дизайн. Хоч він, звичайно, і не впливає на надійність та довговічність автомобіля, котрі значно більш важливі для покупців такої техніки.

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