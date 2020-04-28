Дизайнери вже не раз доводили, що кузов Лада Нива, який не змінився з 1970-х років, є благодатною основою, яку можна осучаснити кількома легкими штрихами. Та виробник продовжує показувати концепти і відправляти їх у сховище, а на конвеєрі тримає те, що є.

Навіть незначний рестайлінг автомобіля – справа витратна, не кажучи про повну модернізацію, при зміні поколінь. І коли мова йде про один з найдоступніших позашляховиків у світі, зрозуміло, що кожна копійка в його собівартості прискіпливо рахується. До того ж, зовнішній вигляд для Ниви ніколи не мав особливого значення. Та ніщо не заважає розмірковувати на цю тему.

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Дилери “АвтоВАЗ” продають класичну Ниву під назвою LADA 4x4. Та якщо ввести у пошуку запит Lada 4x4 Niva 2020, то картинки в результатах нічим не відрізнятимуться від зображень за запитом “ВАЗ-2121 Нива”. Інша справа, якщо шукати “концепт Нива”. Найкраще, на що спромігся автовиробник – концепт Lada 4х4 Vision, представлений у 2018 році.



Фото: концепт Lada 4х4 Vision обіцяли випустити у 2021 році / Lada

Відтоді про нього нічого не чути, хоча дизайнери часто використовують його для створення рендерів. Як, наприклад, художник чеського портала Auto.cz.

Фото: G-Niva на рендерах Aleksandr Isaev / Aleksandr Isaev

У цьому ж випадку, в якості стилістичної основи художник Aleksandr Isaev використав кращі рішення Mercedes-Benz G-Class. Назву G-Niva запропонував сам фотошопер – це можна прочитати, як “Жнива”. Незважаючи на те, що між Niva та G-Class – колосальна різниця в ціні, обидві машини відомі своїм довгим “життям” на конвеєрі та відмінними якостями на бездоріжжі. У візуальному концепті G-Niva вони з’єднались у повній гармонії.

Цікаво, що могло б бути під капотом G-Niva? Щось середнє між 1,7-літровим чотирициліндровим агрегатом Лади та 4-літровим твін-турбо V8 від G-Class, здається, було б відмінним рішенням.

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