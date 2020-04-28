На популярному німецькому сайті оголошень з'явився цікавий раритет – Lada 2105 VFTS 1984 року випуску, підготовлена для участі в раллі.

Lada 2105 VFTS Rally свого часу будувались у Вільнюсі на заводі спортивних автомобілів, відкритому професійним гонщиком.

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При створенні спорткарів, як правило на базі автомобілів марки “ВАЗ”, на заводі у Литві виготовляти багато оригінальних деталей, у “ВАЗ 2105 ВФТС” таких було понад півтисячі. Підприємство існувало до 1990 року і будувало не більше 200 машин на рік. Готовими до спортивних змагань автомобілями з Вільнюса зацікавились професійні спортсмени не лише з Союза, а й з Греції, Франції, Німеччини і Швеції.

Із 1982 року Вільнюський завод спортивних автомобілів (VFTS) почав випуск автомобілів з підготовкою до участі у ралі Групи “В” на базі ВАЗ 2105. Такі машини оснащувались форсованим двигуном ВАЗ 2106, із застосуванням карбюраторів WEBER 45 DCOE (1,6 л, 160 к. с. при 7000 об/хв, 165 Нм при 5500 об/хв) та 4- і 5-ступінчастою КПП, з кулачковими муфтами включення. Заради зниження маси, частина металевих кузовних деталей замінялися алюмінієвими (в тому числі двері) і пластиковими елементами.

Фото: Lada 2105 VFTS Rally / Mobile.de

Виставлена на продаж Lada VFTS має сучасніший тюнінг з використанням карбону та прокачаний до 185 кінських сил мотор. Очевидно, що від звичайної “П’ятірки” тут мало що залишилось. Продавець вказує пробіг у 300 кілометрів. Автомобіль має діючу гоночну ліцензію. Продавець просить за нього 39 999 євро.

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