706 кілометрів на одному заряді (NEDC), готовність до роботи в режимі автономності третього рівня та надзвичайно конкурентні ціни – головні особливості новинки, на яких наголошує виробник.

Стверджується, що Xpeng P7 на сьогодні є найбільш далекобійним електрокаром китайського виробництва. За цим показником, а також за вартістю новинка залишає позаду головного суперника – взірцевий Tesla Model 3.

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У Китаї Xpeng P7 оцінюється у 230-350 тисяч юанів – це від 32,5 до 49,4 тисяч доларів. Вартість базової версії Model 3 у КНР – майже 43 тисячі доларів, в еквіваленті. При цьому максимальний запас ходу в американської моделі складає 668 кілометрів. Виробник також заявляє, що його новинка здатна працювати в напівавтономному режимі 2 рівня вже зараз і готова перейти на наступний рівень, як тільки це стане можливим.

Новинка пропонується в конфігураціях із заднім та повним приводом, з одним або двома моторами. У першому випадку продуктивність електрокара становить 263 к.с., а додатковий електромотор на передній осі забезпечує ще 161 силу. Найпотужніша версія P7 набирає першу сотню за 4,3 секунди, а базовій для цього потрібно 6,7 секунди. При цьому максимальний запас ходу на одному заряді доступний лише задньомоторному седану, а високопродуктивна модель має пробіг у 600+ кілометрів.

Фото: Xpeng P7 / Xpeng

Автомобіль має довжину 4880 мм, а відстань між осями становить 2998 мм. Це перша серійна модель, оснащена процесором NVIDIA DRIVE AGX Xavier, яка забезпечує швидкість обробки данних у 30 TOPS (трильйони операцій в секунду). Саме вона підтримує роботу системи напівавтоматичного управління XPILOT і має значний запас ресурсу для майбутніх “апдейтів”.



Xpeng P7 вважається глобальною моделлю, однак коли вона дістанеться Європи та якщо буде продаватись у США – невідомо, чи буде ідентичною китайській. На домашньому ж ринку електрокар доступний у трьох версіях і 8 конфігураціях. Клієнти почнуть отримувати свої машини вже у червні цього року.

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