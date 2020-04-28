706 километров на одном заряде (NEDC), готовность к работе в режиме автономности третьего уровня и чрезвычайно конкурентные цены – главные особенности новинки, на которых делает акцент производитель.

Утверждается, что Xpeng P7 на сегодня является наиболее дальнобойным электрокаром китайского производства. По этому показателю, а также по стоимости новинка оставляет позади главного соперника – образцового Tesla Model 3.

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В Китае Xpeng P7 оценивается в 230-350 тысяч юаней – это от 32,5 до 49,4 тысяч долларов. Стоимость базовой версии Model 3 в КНР – почти 43 тысячи долларов, в эквиваленте. При этом максимальный запас хода у американской модели составляет 668 километров. Производитель также заявляет, что его новинка способна работать в полуавтоматическом режиме 2 уровней уже сейчас и готова перейти на следующий уровень, как только это станет возможным.

Новинка предлагается в конфигурациях с задним и полным приводом, с одним или двумя моторами. В первом случае производительность электрокара составляет 263 К. С., а дополнительный электромотор на передней оси обеспечивает еще 161 силу. Самая мощная версия P7 набирает первую сотню за 4,3 секунды, а базовой для этого требуется 6,7 секунды. При этом максимальный запас хода на одном заряде доступен только заднемоторному седану, а высокопроизводительная модель имеет пробег в 600+ километров.

Фото: Xpeng P7 / Xpeng

Автомобиль имеет длину 4880 мм, а расстояние между осями составляет 2998 мм. Это первая серийная модель, оснащенная процессором NVIDIA DRIVE AGX Xavier, которая обеспечивает скорость обработки данных в 30 TOPS (триллионы операций в секунду). Именно она поддерживает работу системы полуавтоматического управления XPILOT и имеет значительный запас ресурса для будущих “апдейтов”.

Xpeng P7 считается глобальной моделью, однако когда она доберется до Европы и будет ли продаваться в США – неизвестно, будет ли идентичной китайской. На домашнем же рынке электрокар доступен в трех версиях и 8 конфигурациях. Клиенты начнут получать свои машины уже в июне этого года.

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