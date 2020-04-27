Завод SAIC Volkswagen в Китае выпустил первые кузова для новинки.

Знак от портала Cheshi.com показывает старт производства на китайском предприятии, после карантина. Утверждается, что кузов под названием Lounge SUVe - это серийное воплощение концепта ID Roomzz.

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В концептуальной линейке Volkswagen под названием ID lounge ожидали увидеть электрический седан. Похоже, имя достанется кроссоверу,который назвается ID Roomzz. В то же время известно, что эта модель на глобальном рынке будет продаваться под названием ID 4.



Фото: предсерийный тестовый образец ID Roomzz для Китая / Motor1

Последний показали около года назад на автосалоне в Шанхае. Подобно множеству других полностью электрических моделей концерна, ID Roomzz построен на платформе MEB и оснащен оборудованием для автопилотирования второго уровня, с возможностью обновления вплоть до максимального пятого.

Фото: концепт Volkswagen ID Roomzz / Volkswagen

Большой Roomzz (Lounge) получит силовые установки от своего купеподобного двойника, известного под названием ID Crozz: 75-киловаттный передней и 150-киловаттный задний электромоторы, с батареей на 82 киловатт-часа. Запас хода составляет 450-500 километров.

Во время премьеры концепта сообщалось, что электромобиль поступит на рынок в 2021 году. Судя по тому, что опытное производство запустили, местная автомобильная промышленность постепенно оправляется от последствий коронавируса.

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