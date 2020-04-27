Завод SAIC Volkswagen у Китаї випустив перші кузови для новинки.

Знімок від портала Cheshi.com показує старт виробництва на китайському підприємстві, після карантину. Стверджується, що кузов під назвою Lounge SUVe – це серійне втілення концепта ID Roomzz.

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У концептуальній лінійці Volkswagen під назвою ID Lounge очікували побачити електричний седан. Схоже, ім’я дістанеться кросоверу, який фірма демонструвала під назвою ID Roomzz. В той же час відомо, що ця модель на глобальному ринку буде продаватись під назвою ID 4.



Фото: передсерійний тестовий зразок ID Roomzz для Китаю / Motor1

Останній показали близько року тому на автосалоні в Шанхаї. Подібно безлічі інших повністю електричних моделей концерну, ID Roomzz побудований на платформі MEB і оснащений обладнанням для автопілотування другого рівня, з можливістю оновлення аж до максимального п’ятого.

Фото: концепт Volkswagen ID Roomzz / Volkswagen

Великий Roomzz (Lounge) отримає силові установки від свого купеподібного двійника, відомого під назвою ID Crozz: 75-кіловатний передній і 150-кіловатний задній електромотори, з батареєю на 82 кіловат-години. Запас ходу становить 450-500 кілометрів.

Під час прем'єри концепту повідомлялося, що електромобіль надійде на ринок в 2021 році. Судячи з того, що дослідне виробництво запустили, місцева автомобільна промисловість поступово оговтується від наслідків коронавируса.

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