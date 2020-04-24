Терміни – орієнтовні, але це все одно краще, ніж невизначеність.

Американська Об’єднана профспілка робітників автомобільної промисловості втратила, через коронавірус 24 своїх члена, тому відновлення виробництва у США затримується. А в інших країнах світу ті ж виробники вже відновили випуск машин.

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Прогнозований час повернення автозаводів деяких марок до роботи:

Mercedes-Benz планує відкрити завод в Алабамі (США) 27 квітня;

планує відкрити завод в Алабамі (США) 27 квітня; Toyota хоче відновляти виробництво на своїх автозаводах у США та Канаді поступово, починаючи з 4 травня. Компанія все ще чекає на рішення від уряду Мексики про те, коли зможе перезапуститись там;

хоче відновляти виробництво на своїх автозаводах у США та Канаді поступово, починаючи з 4 травня. Компанія все ще чекає на рішення від уряду Мексики про те, коли зможе перезапуститись там; Volkswagen вже відновив виробництво на своєму заводі в Цвікау у четвер, 23-го квітня. А перезапуск заводу в американському штаті Теннессі призначений на 3 ​​травня;

вже відновив виробництво на своєму заводі в Цвікау у четвер, 23-го квітня. А перезапуск заводу в американському штаті Теннессі призначений на 3 ​​травня; Fiat Chrysler розраховує повернутись до роботи 4 травня, так само, як Ford та General Motors ;

розраховує повернутись до роботи 4 травня, так само, як та ; Hyundai відновиться в Алабамі 4 травня;

відновиться в Алабамі 4 травня; BMW також планує відновити свій завод у Південній Кароліні 4 травня;

також планує відновити свій завод у Південній Кароліні 4 травня; Tesla також намагається відкрити свій завод акумуляторних батарей у Неваді та свій фабрику у Фрімонті, 4 травня. А виробництво на фібриці у Шанхаї вже відновлене;

також намагається відкрити свій завод акумуляторних батарей у Неваді та свій фабрику у Фрімонті, 4 травня. А виробництво на фібриці у Шанхаї вже відновлене; Aston Martin перебуватиме на карантині до 5 травня, коли планує відновити виробництво Lagonda на заводі “Сент-Атан” на півдні Уельсу. Ще один завод марки у Гайдоні тримають закритим до невизначеного часу;

перебуватиме на карантині до 5 травня, коли планує відновити виробництво Lagonda на заводі “Сент-Атан” на півдні Уельсу. Ще один завод марки у Гайдоні тримають закритим до невизначеного часу; Honda додає тиждень до самоізоляції та не планує відкриватись раніше 8 травня;

додає тиждень до самоізоляції та не планує відкриватись раніше 8 травня; Subaru запланувала перезапуск на 11 травня;

запланувала перезапуск на 11 травня; Nissan називає приблизний час – середину травня;

називає приблизний час – середину травня; Jaguar Land Rover планує відновити виробництво на деяких своїх підприємствах 18 травня.

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