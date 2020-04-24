Терміни – орієнтовні, але це все одно краще, ніж невизначеність.
Американська Об’єднана профспілка робітників автомобільної промисловості втратила, через коронавірус 24 своїх члена, тому відновлення виробництва у США затримується. А в інших країнах світу ті ж виробники вже відновили випуск машин.
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Прогнозований час повернення автозаводів деяких марок до роботи:
- Mercedes-Benz планує відкрити завод в Алабамі (США) 27 квітня;
- Toyota хоче відновляти виробництво на своїх автозаводах у США та Канаді поступово, починаючи з 4 травня. Компанія все ще чекає на рішення від уряду Мексики про те, коли зможе перезапуститись там;
- Volkswagen вже відновив виробництво на своєму заводі в Цвікау у четвер, 23-го квітня. А перезапуск заводу в американському штаті Теннессі призначений на 3 травня;
- Fiat Chrysler розраховує повернутись до роботи 4 травня, так само, як Ford та General Motors;
- Hyundai відновиться в Алабамі 4 травня;
- BMW також планує відновити свій завод у Південній Кароліні 4 травня;
- Tesla також намагається відкрити свій завод акумуляторних батарей у Неваді та свій фабрику у Фрімонті, 4 травня. А виробництво на фібриці у Шанхаї вже відновлене;
- Aston Martin перебуватиме на карантині до 5 травня, коли планує відновити виробництво Lagonda на заводі “Сент-Атан” на півдні Уельсу. Ще один завод марки у Гайдоні тримають закритим до невизначеного часу;
- Honda додає тиждень до самоізоляції та не планує відкриватись раніше 8 травня;
- Subaru запланувала перезапуск на 11 травня;
- Nissan називає приблизний час – середину травня;
- Jaguar Land Rover планує відновити виробництво на деяких своїх підприємствах 18 травня.
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