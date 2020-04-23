Як вплинув карантин на рішення і можливості купівлі авто.

Аналітичний центр AUTO.RIA провів опитування і розібрався зі споживчими настроями на вторинному ринку авто.

Карантин, який триває понад місяць, не міг не вплинути на автомобілістів та авторинок. Проте важливо розуміти, що саме і наскільки змінилось у зв’язку з обмеженнями, впровадженими через загрозу поширення коронавірусу. Це Аналітичний центр AUTO.RIA й спробував дослідити, провівши опитування покупців авто.

По даним опитування, купити новий автомобіль, так щоб одразу його зареєструвати довелось 2,2% учасників опитування. Небагато, однак є невелика частка тих, для кого вкрай важливо мати власне авто, «записане на себе», без жодних компромісів.

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Терміново вирішити транспортне питання купівлею найдешевшого першого-ліпшого автомобіля вирішили 3,9% автомобілістів.

Виграти від введення карантину, тобто купити краще ніж планувалося авто, вдалося 5,2% респондентів. Отже, десь таки трапляються ці одиничні продажі з омріяними істотними знижками. Втім, як свідчать цифри – щасливців не так і багато.

Не вплинув карантин на рішення щодо купівлі авто для 13% покупців автотранспорту, які повідомили, що отримали у своє розпорядження машини вже зараз, а перереєстрацію «на себе» здійснять після закінчення карантину.

Про те, що «завдяки» карантину купити автомобіль зможуть хіба іграшковий, сповістили 26,5% учасників дослідження. Сумна статистика, адже у чималої кількості людей «накрились» плани щодо придбання власного транспорту.

Найбільша частина учасників опитування, а це майже половина від усіх респондентів (49,2%), «увімкнула паузу» щодо рішення про купівлю машини й очікує відновлення роботи сервісних центрів МВС. Позитивний сигнал для ринку, який свідчить він про те, що «довірки» та «продаж по техпаспорту» - вже не надто актуальні варіанти. Своя машина має бути своєю.

Нагадаємо, яке авто купити, щоб їздити під час карантину.