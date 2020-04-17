В березні 2020 року на ринку легкових автомобілів в ЄС відбулося різке падіння (-55,1%) кількості реєстрацій нових транспортних засобів в результаті спалаху COVID-19.

У зв’язку з тим, що приблизно в середині місяця на більшості ринків були вжиті карантинні заходи, переважна більшість європейських дилерських центрів були закриті в другій половині березня. Таким чином, попит по всьому регіону в минулому місяці скоротився більш ніж наполовину, знизившись з 1 264 569 одиниць, зареєстрованих в березні 2019 року, до 567 308 одиниць.

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Всі 27 ринків ЄС скоротилися в березні, але найбільше падіння відзначено в Італії: кількість реєстрацій впало на 85,4% до 28 326 нових автомобілів (відносно 194 302 авто в березні 2019 року). Крім того, попит також впав у Франції (-72,2%) та Іспанії (-69,3%). У Німеччині було зафіксовано менш різке падіння, ніж на інших ключових ринках, але, тим не менш, кількість реєстрацій впала на 37,7%.

Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла за собою Німеччина – 215 119 авто. На другому місці Франція, де в березні було зареєстровано 62 668 авто. Замикає лідерську трійку Іспанія, де було реалізовано 37 644 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 164 653 авто, при цьому падіння становило 46,2% в порівнянні з торішнім березнем. На другому місці PSA Group з результатом 68 816 проданих автомобілів, що на 68,1% менше показника річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 55 663 шт. (падіння 64,7%)

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У період з січня по березень 2020 року попит на нові автомобілі в Європейському союзі знизився на 25,6%, причому вплив короновірусної кризи на березневі показники сильно позначився на загальному обсязі. Кожен з основних ринків ЄС у 2020 році продемонстрував значні втрати: Італія -35,5%, Франція -34,1%, Іспанія -31% і Німеччина -20,3%.