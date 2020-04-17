В марте 2020 года на рынке легковых автомобилей в ЕС произошло резкое падение (-55,1%) количества регистраций новых транспортных средств в результате вспышки COVID-19.

В связи с тем, что примерно в середине месяца на большинстве рынков были приняты карантинные мероприятия, подавляющее большинство европейских дилерских центров были закрыты во второй половине марта. Таким образом, спрос по всему региону в прошлом месяце сократился более чем наполовину, снизившись с 1 264 569 единиц, зарегистрированных в марте 2019 года, до 567 308 единиц.

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Все 27 рынков ЕС сократились в марте, но наибольшее падение отмечено в Италии: количество регистраций упало на 85,4% до 28 326 новых автомобилей (относительно 194 302 авто в марте 2019 года). Кроме того, спрос также упал во Франции (-72,2%) и Испании (-69,3%). В Германии было зафиксировано менее резкое падение, чем на других ключевых рынках, но, тем не менее, количество регистраций упало на 37,7%.

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия – 215 119 авто. На втором месте Франция, где в марте было зарегистрировано 62 668 авто. Замыкает лидирующую тройку Испания, где было реализовано 37 644 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 164 653 авто, при этом падение составило 46,2% по сравнению с прошлогодним мартом. На втором месте PSA Group с результатом 68 816 проданных автомобилей, что на 68,1% меньше показателя годичной давности. И третий результат у RENAULT Group – 55 663 шт. (падение 64,7%)

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В период с января по март 2020 года спрос на новые автомобили в Европейском союзе снизился на 25,6%, причем влияние короновирусного кризиса на мартовские показатели сильно сказался на общем объеме. Каждый из основных рынков ЕС в 2020 году продемонстрировал значительные потери: Италия -35,5%, Франция -34,1%, Испания -31% и Германия -20,3%.