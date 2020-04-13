В марте в Китае заметно выросло производство автомобилей и их продажи.

В прошлом месяце в Китае заметно выросло производство и продажи автомобилей, что послужило признаками постепенной оттепели на авторынке. Об этом сообщили в пятницу в Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая.

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Выпуск автомобилей в прошлом месяце составил 1,42 миллиона единиц, что на 399,2 процента больше, чем в феврале, а объем продаж вырос на 361,1 процента в месячном исчислении до 1,43 миллиона единиц.

По итогам первого квартала производство и продажи автомобилей в Китае составили 3,47 миллиона и $ 3,67 миллиона, соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели упали на 45,2 и 42,4 процента соответственно.

Китайское правительство приняло целый ряд мер для возрождения крупнейшего авторынка в мире, который в последние месяцы страдает от эпидемии коронавируса.

С учетом дополнительных субсидий и налоговых льгот китайский автомобильный рынок постепенно оттаивает по мере того, как ограничения на социальную жизнь снимаются, а дилерские центры опять открываются.

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